Zezinho sobre filhos rompidos em Massapê: "Se me consultarem, vai estar todo mundo junto"

"Você já discutiu com sua irmã? Então, isso acontece. Eu criei meus filhos e eles têm autonomia no pensamento", disse Zezinho ao O POVO

Conforme Zezinho, mais expressiva liderança do Progressistas no Ceará, "desde criança todo irmão discute com a irmã, não concorda." Eles, disse o gestor sobre AJ e Aline, "têm que impor o que eles querem, a ideia deles, o que acham errado."

"Eles vão decidir lá na frente. Acho que todo mundo tem que ter seu livre pensamento, saber o que está certo e entender as pessoas. Todo mundo tem que fazer o que acha correto. Se me consultarem, vai estar todo mundo junto. AJ tem responsabilidade muito grande. A votação do AJ é reconhecimento. Aline me deixa orgulhoso", afirmou o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Ceará.

Secretário das Cidades, Zezinho Albuquerque afirmou que deseja ver a repactuação política dos filhos, Aline e AJ Albuquerque, prefeita de Massapê e deputado federal, respectivamente. Para 2024, o desejo que Zezinho diz ter é de que estejam todos juntos na corrida eleitoral de Massapê. Questionado sobre se a disputa entre os dois irmãos atravessou um limite, após o qual é improvável um retorno, a reconciliação, Zezinho respondeu à reportagem do O POVO : "Você já discutiu com sua irmã? Então, isso acontece. Eu criei meus filhos e eles têm autonomia no pensamento."

Afora os familiares, notadamente pai e irmão, Aline pretende ter o apoio do governador Elmano de Freitas e do ministro Camilo Santana (Educação), ambos petistas, em seu projeto de renovação do mandato.

O vice-prefeito do município, Luiz Carlos Frota, do grupo de AJ, trabalhará contra estas pretensões. A briga dos irmãos passa diretamente pelo vice, aliás. AJ alegou à Rádio Coqueiros, de Sobral, que Luiz Carlos dispunha de um veículo que levava moradores de Massapê a Fortaleza ou Sobral em situações de urgência médica. A utilização do veículo teria sido suspensa pela gestão, conforme o deputado federal.

O parlamentar ainda afirmou que o marido de Aline, Igor Marques, controlador geral do município, é o "verdadeiro prefeito de Massapê". Conforme AJ, o pai deles, Zezinho, teria dito à Aline que Igor teria sido lançado à disputa se fosse esta a intenção da família.

O deputado federal citaria outra vez o pai, ao falar sobre o que considera uma "ideia falaciosa" de que não estaria auxiliando Massapê financeiramente via emendas parlamentares. "É isso que quero falar para o pessoal de Massapê porque o que foi colocado é que eu não estou ajudando a gestão, que não ajudo Massapê. Mas o recurso que está vindo através do Estado, através da secretaria das Cidades, fui eu que coloquei", disse AJ.



Zezinho também é rompido politicamente com um irmão, Jacques Albuquerque (PSD) , ex-prefeito do município. Em 2016, Jacques, então no MDB, venceu AJ Albuquerque na disputa ao Executivo daquele município: 53,92%, ou 12.596 votos, a 46,08%, ou 10.764 votos. Aline Albuquerque triunfaria sobre o tio, agora no PSD, quatro anos mais tarde, em 2020: 40,35%, ou 10.132 votos, a 32,19%, ou 8.083 votos. Jacques é aliado à família Pontes, também com ascendência no município. O prócer da família é o ex-senador Luiz Pontes (PSDB).

Correção: diferentemente do informado na versão original da matéria, Aline Albuquerque não se filiou ao PT