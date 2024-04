Prefeita de Massapê deixa partido de irmão e se filia ao Republicanos

Aline Albuquerque , prefeita de Massapê, anunciou na tarde desta quinta-feira, 4, que está deixando o PP para ingressar no Republicanos. A mudança de partido visa as eleições municipais de 2024. Aline disputará a reeleição.

A filiação partidária ocorre meses depois de uma crise com o irmão, o deputado federal AJ Albuquerque, e o vice-prefeito Luiz Carlos Frota, ambos integrantes do PP. No meio do impasse está o pai, Zezinho Albuquerque (PP), deputado estadual e secretário de Cidades do Estado.