Lula esticará agenda em Fortaleza para participar da convenção de Evandro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participará da convenção partidária do pré-candidato do PT a prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, no sábado 3 de agosto. De acordo com fonte ouvida pelo O POVO, o evento será realizado às 9 horas, no Centro de Formação Olímpica (CFO).

