Eleições em Fortaleza: Psol e PSTU são os únicos partidos que anunciaram vices

Técio Nunes (Psol) e Cindy Carvalho (Rede) e Zé Batista e Malu Costa (ambos do PSTU) são as únicas composições de chapa anunciadas na disputa pela Prefeitura de Fortaleza Crédito: Reprodução/Instagram Cindy Carvalho e Reprodução/WhatsApp

Quem concorrerá a Prefeitura de Fortaleza pelo PSTU? O PSTU anunciou Zé Batista como pré-candidato a prefeito de Fortaleza no mês de junho. Ele é presidente da sigla no Ceará e, nas eleições de 2022, concorreu ao cargo de governador. Maria de Lourdes Gonçalves da Costa, conhecida como Malu Costa, foi confirmada pré-candidata a vice na chapa do PSTU. É a primeira vez que ela concorre a um cargo nas eleições. Malu é presidente licenciada do Sindicato dos Servidores de Proteção e Defesa Civil e da Diretoria Executiva da Central Sindical e Popular (CSP) - Conlutas. A convenção partidária que oficializará os nomes do PSTU está marcada para o próximo sábado, 27, às 8 horas, no Auditório do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Ceará (Sintro), em Fortaleza.