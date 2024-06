Zé Batista, do PSTU, lança pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza

No anúncio da pré-candidatura é criticada a “alternância” dos partidos tradicionais no poder , que, mesmo assim, segundo o informe, não estariam conseguindo resolver “os mínimos problemas de nossa cidade, principalmente dos trabalhadores e pobres da periferia”.

Ex-postulante ao governo estadual , o dirigente do PSTU Ceará, Zé Batista , lançará pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza . A data e local do lançamento ainda serão definidos, conforme informado pelo partido.

Outros pré-candidatos são citados nominalmente no texto. Enquanto a oposição do PSTU a Capitão Wagner (União Brasil) e André Fernandes (PL) é justificada por estes serem “de ultra direita”, o prefeito José Sarto (PDT) e Evandro Leitão (PT) são criticados por conciliarem “com os empresários e governam com os ricos e poderosos”. A pré-candidatura do Psol, com o produtor cultural Técio Nunes, é elencada como indo “no mesmo caminho” deste último grupo.

“Queremos combater as candidaturas de ultra direita como as do Capitão Wagner(União Brasil) e de André Fernandes (PL), mas também nos colocamos como oposição pela esquerda às candidaturas que acreditam que a saída é a conciliação com os empresários e governam com os ricos e poderosos, como as candidaturas de Sarto (PDT) e de Evandro Leitão (PT)”, informa.

“Infelizmente, uma possível candidatura do Psol se colocará no mesmo caminho, pois é linha auxiliar do PT e governar contra a nossa classe, como no caso do prefeito de Belém (PA), que tratou as reivindicações dos servidores em greve como caso de polícia.”