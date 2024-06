Wagner quer vice com perfil diferente do dele: "Não só por ser mulher"

"Eu vejo uma preocupação muito grande dos outros candidatos em aparecer e apresentar na chapa uma pessoa de gênero diferente. Eu estou preocupado em apresentar alguém com um perfil diferente do meu. Que seja de outra área, quem sabe um empresário que possa trazer a pauta do empreendedorismo para a discussão", disse Capitão Wagner.

Ao O POVO, ele destacou que quem vier a compor chapa com ele deverá ser de outra área, como a do empreendedorismo. Ele citou o exemplo da sua candidatura em 2020, quando teve Kamila Cardoso, hoje pré-candidata a vereadora pelo União Brasil, no posto de vice, trazendo a pauta da inclusão social.

Com vários pré-candidatos ao cargo de prefeito de Fortaleza buscando uma mulher na chapa como vice, Capitão Wagner (União) afirmou nesta quarta-feira, 19, que a sua preocupação é ter algum nome com um perfil diferente do dele, podendo ser ou não de outro gênero.

Ainda no tema sobre a busca de um vice para a chapa, o atual presidente estadual do União Brasil declarou que ainda busca outro partido para ocupar a vaga. Embora ele veja um cenário difícil no primeiro turno, visto que outros partidos da ala da direita possuem pré-candidatos próprios - André Fernandes pelo PL e Eduardo Girão pelo Novo -, Wagner vê bons postulante dentro do União.

"Quem sabe até uma mulher que venha, não só por ser mulher, mas que venha com uma pauta bacana como foi a Kamila na última eleição. E estou muito tranquilo que dentro do União a gente tem quadros muito qualificados", completou.

"Eu acredito que no segundo turno essa aliança se torna ampla com os candidatos que não chegarem lá. No primeiro turno, realmente a gente busca mais algum partido que possa estar compondo com a gente, com isso indicando a vice. Se não acontecer, a gente tem nomes muito qualificados no União Brasil que podem ser indicados a vice", pontuou.



Capitão Wagner, no lançamento de sua pré-candidatura, afirmou que esta será a "eleição da sua vida". Ele afirmou, porém, que na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, o grande desafio é ir para o segundo turno, pois há quatro postulantes bem colocados.

"O grande desafio dessa eleição é passar para o segundo turno, porque são quatro candidatos aparecendo com dois dígitos. Presidente da Assembleia (Evandro Leitão do PT), o candidato do PL (André Fernandes) , o candidato do PDT (o prefeito José Sarto) e a minha candidatura. É um cenário que só se repetiu em 2012 e lá quem tirou de 25% é quem foi ao segundo turno", explicou.

Neste cenário, Wagner analisa que tem o grande desafio de consolidar sua candidatura entre 25% e 27%, o colocando no segundo turno, para a partir daí formar um amplo bloco de alianças. "Com a convicção de que a gente não pode permitir que uma hegemonia se instale na cidade de Fortaleza e Ceará", disse.