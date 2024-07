Convenções do PT no Crajubar acontecerão no mesmo dia, com presenças de Camilo e Elmano

Eventos se acumularam para garantir a presença do ministro Camilo Santana e do governador Elmano de Freitas em todas as ocasiões

As convenções dos candidatos petistas nos municípios de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha ocorrerão no mesmo dia, em sequência. Marcados para o próximo sábado, 3 de julho, os eventos se acumularam para garantir a presença do ministro Camilo Santana e do governador Elmano de Freitas em todas as ocasiões.

A primeira convenção será a do Crato, que lança a candidatura do atual vice-prefeito como concorrente a chefe do executivo, André Barreto (PT), nome apoiado pelo atual gestor, Zé Ailton Brasil (PT). O candidato a vice-prefeito ainda não foi definido oficialmente, mas há hipóteses de uma chapa com o PDT, com o nome de Dr. Dudé Moraes. Evento está marcado para as 16h, no Crato Tênis Clube (Rua Cel. Antônio Luíz, 1397-1259).

Em seguida, ocorre a convenção de Juazeiro do Norte, ainda sem horário ou local definidos. Será homologada a candidatura do deputado estadual Fernando Santana (PT), cuja companheira de chapa é Maricele Macêdo (MDB), esposa do ex-prefeito Raimundo Macêdo e mãe do deputado Davi de Raimundão (MDB).