David de Raimundão retira pré-candidatura para apoiar Fernando Santana em Juazeiro do Norte

Parlamentar era pré-candidato do MDB na cidade e decidiu, nesta quinta-feira, retirar a candidatura para unir-se ao projeto do petista

O deputado estadual David de Raimundão (MDB) anunciou a retirada de sua pré-candidatura a prefeito de Juazeiro do Norte para apoiar a pré-candidatura do PT, representada pelo também deputado estadual, Fernando Santana (PT). A decisão foi divulgada em vídeo publicado nesta quinta-feira, 27.

“O momento político atual, tanto estadual quanto nacional, foi determinante para a escolha de nos unirmos a um projeto que tenha mais condições de trazer investimentos para Juazeiro do Norte. Pensando no povo juazeirense, tomo a difícil, mas necessária decisão de nos unir ao projeto de Fernando Santana para a prefeitura de Juazeiro do Norte”, escreveu David em postagem nas redes sociais.

O parlamentar seguiu argumentando que ao lado de políticos locais e nacionais seguirá trabalhando em favor da cidade.