Eleições 2024: Rompidos no Ceará, PT e PDT devem unir forças no Crato

Camilo Santana e José Guimarães reunidos com Zé Ailton Brasil, prefeito do Crato, Fernando Santana, deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Juazeiro do Norte, e Pedro Lobo, pré-candidato a prefeito do Crato Crédito: Reprodução/Instagram

O dirigente trabalhista projetou ainda que o cenário pode se repetir em outras cidades cearenses, como Itapipoca. “Teremos outros municípios também, mas aqui no Cariri o mais significativo é o Crato. Mas teremos outros municípios onde estaremos lado a lado com o PT, Itapipoca por exemplo. E outros municípios em que o PT estará conosco”, pontuou. Para Figueiredo, a unidade em determinados municípios é natural, dado o contexto da política local e mesmo nacional, onde o PDT compõe a base do presidente Lula (PT) no Congresso. “Temos divergências pontuais, mas nós mesmos estamos fazendo parte da base de apoio ao presidente Lula. Temos uma relação extremamente harmoniosa com o PT a nível nacional”, disse. André reforçou que as divergências de maior impacto entre petistas e pedetistas ocorrem apenas no âmbito estadual. “Temos diferenças muito grandes aqui no Estado do Ceará. Não com o governador Elmano, com Elmano eu tenho excelente relação, mas com o ministro Camilo (Santana) já não posso dizer o mesmo”.