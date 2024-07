Evandro diz que apoios o fortalecem, mas destaca: "Tenho minha identidade"

O pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza Evandro Leitão (PT) afirmou que "sem sombra de dúvidas" o apoio de líderes estaduais e nacionais da sigla o credencia e fortalece na corrida das eleições. O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) disse, porém, que apesar dos padrinhos políticos, ele se destaca por outros fatores como suas propostas, identidade, trajetória e história.

"Sem sombra de dúvidas você ter apoios de lideranças como a presidente Gleisi, o presidente Lula, o ministro Camilo, o governador Elmano, esse conjunto de forças também de alguma forma nos credenciam, de alguma forma nos fortalece. É claro, com as nossas propostas, e sobretudo, com a minha identidade", disse nesta sexta-feira, 12, em almoço político com a Associação de Jovens Empresários (AJE).