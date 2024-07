Mesmo com data para anunciar, vice de Sarto ainda é incógnita

A única definição é de que o posto ficará a cargo do PSDB, maior partido aliado do prefeito. atual vice-prefeito, Élcio Batista não está garantido

O anúncio da escolha do vice, ou da vice, de José Sarto (PDT) já tem dia e horário para ocorrer. Será no dia 28 de julho, um domingo, no Colégio Farias Brito Central, no bairro Benfica, das 9h às 13 horas, no evento da convenção que confirmará o prefeito de Fortaleza como candidato à reeleição. Porém, o posto para formar a chapa ainda é incerto.

Dos nove partidos aliados do gestor, o PSDB é o maior e quem deverá ficar com a indicação, mas essa é a maior garantia até o momento. O atual vice-prefeito e presidente estadual do partido, Élcio Batista, sofre resistência dentro do bloco de união de Sarto e não está confirmado. Há uma predileção para a escolha de uma mulher.

Uma possibilidade é a vereadora Cláudia Gomes (PSDB). Ela foi alçada ao posto por vereadores do PDT em sessão na Câmara Municipal de Fortaleza. Na ocasião, parlamentares a citaram como "ideal" por ter experiência e voto.