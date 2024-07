Sarto diz que relação com RC não é de "apadrinhado": "Sentimento do mesmo projeto"

"É um privilégio tê-lo, porque nós compartilhamos muitos dos nossos ideais. Aqui não tem uma relação de padrinho e apadrinhado, tem uma relação de sentimento do mesmo projeto. Projeto de Fortaleza, de cidade, da política de juventude, enfim, nós temos muitos denominadores em comum que faz com que a nossa gestão à frente da prefeitura tenha ressaltado algumas áreas em que o Roberto foi muito craque, melhorado outras e alavancado fortaleza para a posição de destaque que hoje ela tem em nível nacional", disse.

Em evento do lançamento do Anuário do Ceará , versão 2024, Sarto ainda declarou que RC é o maior prefeito da história de Fortaleza e está correndo para tentar superá-lo, mas já conseguido em algumas áreas da administração pública.

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), afirmou nesta segunda-feira, 1º, que a sua relação com o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) não é de padrinho e apadrinhado político, e sim que ambos têm uma relação do mesmo projeto para a capital cearense.

Em pesquisa Datafolha contratada pelo O POVO, Roberto Cláudio aparece com 24% de influência positiva como "padrinho político" para as eleições de Fortaleza. Ele fica à frente de nomes como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que tem 22%, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) com 20% cada.

Dos entrevistados declarando que votariam “com certeza” em um candidato apontado uma dessas figuras, RC fica atrás do ministro Camilo Santana (PT) que tem 31% e do presidente Lula (PT), com 30%.