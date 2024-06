Cotada como vice de Sarto pelo PSDB, Cláudia Gomes diz que definição será de Tasso

"Nós não conversamos dentro do PSDB ainda esse assunto. Eu fico muito feliz de ser lembrada pelos colegas vereadores, isso significa que a gente faz um trabalho que se destaca. Essa decisão de vice-prefeitura não cabe a mim, a minha escolha, é uma decisão partidária. Onde o grupo do partido vai decidir quem sairá a candidata a vice-prefeita, não houve essa reunião", disse

Após ter sido alçada e referida como "futura vice-prefeita" de José Sarto (PDT) por vereadores da base do atual prefeito na tribuna da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), a vereadora Cláudia Gomes (PSDB) disse que ainda não há conversas no partido sobre composição de chapa para as eleições de outubro.

Questionada se estava empenhada para vir a compor chapa com Sarto, Cláudia disse não ter vontade e não estar fazendo movimentos nesse sentido, pois a decisão não cabe a ela. A vereadora tucana, porém destacou que estará preparada para qualquer missão que for delegada.

E seguiu: "Quem vai finalizar realmente o nome é o dirigente maior, que é o meu líder, o senador Tasso Jereissati. A gente vai levar adiante o que for determinado por ele, a gente vai contribuir no que puder".

"Sempre estarei preparada para qualquer missão que me derem. Fui 15 anos professora universitária, sou engenheira, fisioterapeuta, tenho mestrado. Então eu faço tudo para estar me empenhando na minha função. Isso é uma missão muito importante, a gente estar servindo a população", completou.

Sarto despista sobre Cláudia como vice

O prefeito Sarto, questionado sobre o nome de Cláudia sendo vinculado em sua chapa, despistou e afirmou que não irá antecipar uma discussão eleitoral e que só será tratada nas convenções partidárias.

"Antecipar essa discussão (de vice) não é pauta da ordem do dia, a gente tá na luta todo dia entregando coisas para Fortaleza. A pauta eleitoral deve ser assumida no período de 20 de julho em diante", disse na inauguração do Prevmóvel, serviço do Instituo Nacional do Seguro Social (INSS)

Colaborou Thays Maria Salles