Sarto e RC reúnem pré-candidatos do PDT para discutir eleições em Fortaleza

Lideranças do PDT como o prefeito José Sarto, o ex-prefeito Roberto Cláudio e o presidente do partido no Ceará, Flávio Torres, reuniram cerca de 50 pré-candidatos da sigla à Câmara Municipal de Fortaleza na noite desta terça-feira, 18. O tópico foi o alinhamento de projetos e a discussão de estratégias para o pleito deste ano. Para 2024, o PDT planeja eleger "a maior bancada da Câmara de Fortaleza", título que o partido, na verdade, já tem, com 12 representantes atualmente. O intuito, no entanto, é aumentar o número para 15 parlamentares, o que representaria quase 30% dos vereadores da CMFor. "Estive reunido, nesta noite, com cerca de 50 pré-candidatos e pré-candidatas do PDT à Câmara Municipal de Fortaleza. É um grande orgulho caminhar ao lado de um time inteiramente comprometido em defender o projeto que está em andamento na nossa cidade. Vamos juntos trabalhar para eleger 15 vereadores desse grupo de homens e mulheres de muito valor", escreveu o prefeito José Sarto, em seu perfil nas redes sociais.

Em vídeos de visualização temporária é possível conferir o discurso de algumas lideranças. O tom é, em suma, de apoio à pré-candidatura de José Sarto à reeleição, com elogios e palavras de apoio à gestão do pedetista. Falas fragilizam uma possibilidade de movimento de troca da candidatura de tentativa de reeleição do prefeito em detrimento de outro nome do partido. Dentre as falas, Sarto afirmou que “nada se compara ao que está acontecendo aqui [em Fortaleza]. Já ouvi quem dissesse: não era nem pra ter eleição, se fosse concurso público, o senhor já ganhava. É obra por todo canto.”