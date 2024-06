Vereadores da base de Sarto defendem Cláudia Gomes como candidata a vice do pedetista

Claudia Gomes, vereadora Crédito: FÁBIO LIMA

Com a aproximação do período das convenções partidárias e das eleições municipais se intensificam as discussões sobre o nome que integrará a chapa que visa a reeleição do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT). Na manhã desta quinta-feira, 13, os vereadores da base governista se manifestaram defendendo o nome da também parlamentar Cláudia Gomes (PSDB) como “ideal” postulante à vice do pedetista. As declarações a favor do nome da parlamentar começaram na própria Tribuna da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), sendo reforçadas depois, pelos vereadores da base, em conversas ao O POVO. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na sessão, o assunto foi iniciado pelo vereador Adail Jr. (PDT), que se referiu a Cláudia, na ocasião presidindo o expediente, como “futura vice-prefeita”. “Se Deus quiser, o PSDB terá juízo e nós do PDT também teremos juízo de colocar uma pessoa que já tem experiência, que dá um pontapé inicial no que nós mais precisamos, que é voto”, justificou o vereador, recebendo aplausos de aliados.

Adail seguiu, alegando que “todos os vereadores da base contam com o mesmo pensamento” dele. “Alguns vereadores ficam ‘travando’, mas não conseguem me travar e eu venho à Tribuna dizer que se eu tivesse poder no PDT eu articularia para que vossa excelência fosse a nossa vice-prefeita.” O mesmo discurso seguiu nos demais pronunciamentos dos parlamentares ligados a Sarto. Didi Mangueira (PDT) defendeu um nome feminino do PSDB para a chapa do prefeito, reforçando a escolha de Cláudia como de grande “ajuda” para o projeto da base e da Câmara. Prof. Enilson (Cidadania) também reforçou a defesa da vereadora, após ser “incentivado” por Luciano Girão (PDT). “Aproveite e endosse a indicação da vereadora Cláudia”, disse o pedetista. “Com toda certeza. A vereadora é da minha federação [PSDB e Cidadania]. É minha colega e vossa excelência me representaria”, respondeu Enilson, que ainda elogiou o presidente do PSDB, Élcio Batista, chamando a possível substituição de “desafio”, devido à “mente rara e qualificada” do vice-prefeito.

Ele ainda afirmou “não ter nada contra” o atual vice, Élcio Batista. “Mas quem eu acho que representa os parlamentares, os pré-candidatos a vereador, é a Cláudia. Não tem um que dê mais ânimo, força e empolgação. Não vejo um argumento que me convença o contrário”, alegou. Didi Mangueira reforçou a chapa com um nome feminino do PSDB, citando também a secretária da Educação de Fortaleza, Dalila Saldanha, que é pré-candidata à Câmara. “Quem sabe com uma mulher, quem sabe, não conseguimos evitar um segundo turno?”, levantou o vice-líder de Sarto. Líder do governo Sarto na Câmara, Iraguassu Filho (PDT) foi menos enfático que os demais, postergando a decisão para as convenções partidárias, apesar de também elogiar Cláudia. “É um debate que vai ocorrer mais pra frente. Temos vários nomes. A vereadora é um nome qualificado, de luta de trabalho, de experiência de alguns mandatos aqui na Câmara Municipal e uma opção que dentro desse debate, vai acontecer. Só que é um debate que no momento das convenções, depois de 20 de julho”, disse.