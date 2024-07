Convenção de Glêdson marca união de partidos de oposição contra governismo

A tentativa de reeleição de Glêdson Bezerra (Podemos) ao cargo de prefeito de Juazeiro do Norte será confirmada neste sábado, 20, no primeiro dia do prazo das convenções partidárias. O prefeito tenta quebrar a tradição do município de não reeleger um gestor e vai contar com o apoio de nove partidos do campo da oposição ao bloco governista do Estado do Ceará.

Diferente de outros municípios na lista de maiores colégios eleitorais do Ceará - Juazeiro é o terceiro com mais eleitores - Glêdson conseguiu evitar uma fragmentação de partidos, aglutinando siglas de diferentes campos políticos-ideológicos, caso do PL e PDT. É um contraponto à organização da base governista estadual, com muitos partidos dando sustentação.

Embora adversários em nível nacional, no Ceará, ambos atuam na oposição do governador Elmano de Freitas (PT), assim como os demais partidos anunciados como parte de sua aliança: Novo, PL, PDT, PSDB, Cidadania e União Brasil. Após a veiculação da data da convenção, o DC decidiu aderir ao grupo.