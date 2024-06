Eleições 2024: Em Maranguape, MDB e Agir deixam base do prefeito; veja nomes na disputa

Quem também esteve no encontro foi o presidente do Agir no Ceará, Carlos Kleber . Juntamente com o MDB, o Agir compunha a base do governo local. Ambos migram para oposição à atual administração de Maranguape, distante 26,6 km de Fortaleza.

"Anunciamos, em encontro na Assembleia Legislativa [do Ceará], minha entrada no grupo político liderado pelo Dr. Lucilvio Girão, pré-candidato a prefeito, e a minha pré-candidatura a vice-prefeita", escreveu a postulante nas redes sociais . "Com união e trabalho árduo, vamos transformar Maranguape em uma cidade próspera, inclusiva e referência para todo o Ceará", seguiu.

A composição de Andrea e Lucilvio foi formalizada no gabinete do deputado estadual Danniel Oliveira (MDB). Segundo ele, a pré-candidatura conta apoio do presidente do MDB Ceará, Eunício Oliveira (MDB), do ex-vice-governador e presidente do PSD Ceará, Domingos Filho, do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil) e do secretário municipal da Educação, George Valentim (União Brasil) - que também foi prefeito de Maranguape entre 2009 e 2012.

Átila, por sua vez, é membro da base do governo Elmano de Freitas (PT) e pré-candidato à reeleição no município, que nunca reelegeu prefeito. A postulação dele foi confirmada no último dia 27 de maio, em anúncio acompanhado de discurso do senador Cid Gomes (PSB), articulador da sigla no Ceará, que considerou o apoio a Átila uma das “maiores apostas do PSB” para as eleições deste ano.