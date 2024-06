Juazeiro do Norte: Glêdson diz que quebrará tabu e se reelegerá

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), disse estar confiante de que será o primeiro prefeito reeleito na história do município. “Vou quebrar o tabu”, afirmou o chefe do Executivo municipal nesta quarta-feira, 26, em participação na rádio O POVO CBN Cariri.

Juazeiro do Norte é um dos municípios cearenses que nunca reelegeram prefeito desde a redemocratização. “Eu sinto no dia a dia, nos encontros, nas agendas públicas, e nas conversas com as pessoas, que temos grandes chances de chegar lá. Não existe eleição ganha, mas a sinalização que recebo nas ruas é a melhor possível”, relatou Bezerra, que é o pré-candidato à reeleição no pleito deste ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por ora, ele tem como concorrente um antigo aliado: o deputado estadual Fernando Santana (PT). Davi de Raimundão (MDB) é outro postulante na terra de Padre Cícero. No entanto, o MDB compõe a base do governo estadual petista e pode formar chapa.