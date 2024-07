Glêdson anuncia convenção e garante apoio de oito partidos, incluindo PL e PDT

O principal adversário do prefeito será o deputado estadual Fernando Santana(PT) que vai contar com apoio de muitas siglas

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), anunciou a data da convenção que vai confirmar sua tentativa de reeleição no município. O evento será realizado no próximo sábado, 20, exatamente no início do prazo para a realização de convenções partidárias.

Em comunicado pelas redes sociais, o prefeito confirmou a presença de oito partidos na aliança, incluindo o próprio Podemos, sua sigla desde a eleição de 2020. São citados também Progressistas, Novo, PL, PDT, PSDB, Cidadania e União Brasil.

A movimentação confirma o que já se falava nos bastidores, de que partidos da oposição ao governo de Elmano de Freitas (PT) se uniriam para fortalecer a campanha de Glêdson. O principal adversário do prefeito será um nome conhecido do PT na região do Cariri, o deputado estadual Fernando Santana (PT), que terá também um grande arco de partidos aliados.