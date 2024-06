Wagner critica polarização e se coloca como alternativa: "É a eleição da minha vida"

Capitão Wagner reuniu aliados em nível nacional, como Ronaldo Caiado, ACM Neto e Antônio Rueda, e locais como Roberto Pessoa em evento do União Brasil de apoio a sua candidatura à Prefeitura de Fortaleza Crédito: SAMUEL SETUBAL/O POVO

Reforçando o discurso de mudança ao invés de continuidade, Capitão Wagner reuniu nomes do União Brasil para dar peso à sua pré-candidatura a prefeito de Fortaleza. No encontro realizado nessa quinta-feira, 6, ele reforçou ser um postulante sem padrinhos, criticou a polarização do último pleito e colocou-se como opção nesse entremeio. "Eu acho que isso tem chamado a atenção da população. Hoje, eu tenho eleitores de centro-esquerda, de centro, de direita, de direita radical, e o caminho é esse. A cidade de Fortaleza é muito eclética, não é uma cidade de um campo ideológico, é com esse perfil e com esses discurso que a gente vai ganhar a eleição”, cravou ao citar este fator como diferencial na disputa deste ano. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Wagner, que também preside o União Brasil no Ceará, expressou estar mais “maduro” nesta disputa. “Eu tenho dito muito que essa eleição é a eleição da minha vida. Eu acho que ela vai demarcar uma candidatura extremamente madura".

Ele pondera que "o Brasil passou pelo lapso da polarização", e que, no seu parecer, "está começando a arrefecer e as pessoas estão começando a perceber o mal que a polarização fez". Na ocasião, o ex-deputado criticou a condução do governador Elmano de Freitas (PT) ao comando do Executivo estadual e pontuou que, neste ano, os apoiadores de outrora já estão divididos. "Em 2020, pegaram um político que não era conhecido do grande público. Todos se juntam com ele no segundo turno para nos derrotar e a gente perdeu a eleição por um [ponto] e meio, mas a gente está vendo que esse reino se dividiu e parece que esse povo não se junta mais”, disse Wagner em alusão à vitória de José Sarto (PDT). E seguiu: “Mas tenho a plena convicção de que o 'dedaço' não vai funcionar dessa vez. O dedaço é isso: o cara não tinha condição nem de se reeleger candidato estadual, apontaram o dedo para ele e: vem cá, tu vai ser o governador", explicou, desta vez se referindo ao governador Elmano.