Aliados de André Fernandes criticam Capitão Wagner que rebate: "Alguém tem que ser adulto"

Ele pontua que André já fez campanha para Wagner em outras oportunidades e Girão só foi eleito senador também pelo deputado federal. De acordo com ele, a aliança não acontece por conta do "ego" dos demais pré-candidatos.

"Nós podemos pela primeira vez ter um prefeito pela primeira vez na história de Fortaleza de direita e conservador. Mas o ego do senhor Capitão Wagner, o ego do senhor Eduardo Girão é além das contas. Os senhores poderiam abrir mão agora para a gente se unir e apoiar o André Fernandes porque ele apoiou vocês", disse Tancredo em entrevista ao Canal do Lobão.

"O que está acontecendo? Vereadores ligados ao André indo para podcasts para atacar o Capitão, inclusive com inverdades sendo ditas publicamente (...) deixamos a ideologia de lado e vai virar mera politicagem? Enquanto o Capitão fala em unir a direita, parece que nossos amigos só pensam em fazer guerra com quem sempre esteve contra o PT”, declarou.

Tal tese também foi defendida pelo vereador em exercício Marcelo Mendes (PL) ex-aliado de Wagner. O parlamentar falou que a porcentagem de votos não representavam a força do Capitão, mas "coincidiu-se" de concentrar nele a oposição ao PT e PDT. "O voto conservador não é do Capitão”, afirmou.

Com os recentes ataques e críticas da ala de André ao Capitão, integrantes do próprio PL projetam que as ações dificultam uma aliança. Já o entorno de Girão imagina que o clima "azedou" com a situação atual.