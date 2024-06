'Saio feliz e satisfeita', diz Luisa Cela sobre balanço da gestão

Ao fazer balanço da gestão à frente da Secretaria da Cultura do Ceará, Luisa Cela afirmou estar "feliz e satisfeita" com passagem pela pasta

Luisa Cela destacou que um dos desafios iniciais de sua gestão era “dar continuidade às políticas públicas” para a Cultura no Ceará - algo que, em sua avaliação, cumpriu “honrosamente”. Além disso, cita dimensões como “o fortalecimento dos sistemas municipais de cultura” e do processo de “regionalização das políticas culturais”.

De saída do comando da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE), Luisa Cela afirmou estar “feliz e satisfeita” com sua passagem pela pasta. Em entrevista ao O POVO durante a cerimônia de inauguração da nova sede da Secult na última terça-feira, 4, ela indicou pontos como requalificação de equipamentos culturais e regionalização de políticas como exemplos de conquistas.

Cela mencionou também o “fortalecimento da economia criativa”, tendo como exemplo o lançamento do programa Kariri Criativo, que pretende impulsionar projetos nos municípios de Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri. Ela também ressaltou iniciativas como formações e atividades com gestores municipais.

Reabertura do Teatro Carlos Câmara e continuidade do trabalho

Luisa Cela relatou que até o final de 2024 a Secult deve entregar ao governador Elmano de Freitas o projeto de lei para criar a empresa Ceará Filmes. Ademais, a gestora apontou como destaque de sua passagem “a requalificação da rede pública de equipamentos”, com a reabertura do Teatro Carlos Câmara em julho, o possível início de obras da Praça Almirante Saldanha em junho e a iminente ordem de serviço do restauro do Museu do Ceará.