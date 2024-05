Luisa Cela deixa comando da secretaria da Cultura do Estado

Luisa Cela deixa secretaria da Cultura do Estado (Secult-CE), onde era gestora desde 2023

Luisa Cela deixou o cargo de secretária da Cultura do Estado. A atualização na pasta foi anunciada nesta segunda-feira, 27, pelo governador Elmano de Freitas (PT). A cearense assumiu a secretaria no início de 2023.

Com a saída de Cela, Gecíola Fonseca Torres, atual Secretária Executiva de Planejamento e Gestão Interna, assume a Secult-CE. Além da Secult-CE, outras sete secretarias do Governo do Estado sofreram mudanças.



A mudança no comando da secretaria da Cultura já era prevista desde o início de abril, após Luisa transferir o domicílio eleitoral de Sobral para Fortaleza e filiar-se ao PSB. A novidade foi confirmada pelo presidente do PSB Ceará, Eudoro Santana, ao O POVO em 9 de abril.