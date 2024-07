Na véspera das convenções, Camilo e Elmano têm reuniões decisivas

Durante a semana, o ministro da Educação e o governador do Ceará se encontraram em um dia com Eunício Oliveira (MDB) e com Cid Gomes (PSB) em outro

A campanha eleitoral não começou oficialmente e as convenções partidárias terão início apenas no dia 20 de julho, mas os bastidores políticos estão cada vez mais acirrando os debates de articulações. Nesta semana, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT) e o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), tiveram rodadas de reuniões, a portas fechadas, que podem ser decisivas para a disputa.

Na segunda-feira, 7, os petistas se encontraram com o deputado federal e presidente estadual do MDB, Eunício Oliveira. A tratativa, segundo um interlocutor, foi a relação entre os partidos nos municípios cearenses, com destaque na capital.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O MDB faz parte da base governista estadual, inclusive com a vice-governadora, Jade Romero, sendo do partido. A legenda também decidiu apoiar pré-candidaturas importantes como a do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PT) em Fortaleza, e do deputado estadual e vice-presidente do parlamento cearense, Fernando Santana (PT), em Juazeiro do Norte.