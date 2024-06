Elmano minimiza percentual de Evandro em pesquisa e lembra 2022: "Ganhamos no 1° turno"

Pré-candidato a prefeito de Fortaleza pelo PT, Evandro Leitão conversa com partidos aliados ao governo Elmano de Freitas Crédito: FÁBIO LIMA

Para o governador Elmano de Freitas (PT), a população de Fortaleza ainda não está envolvida no processo eleitoral, portanto, não está escolhendo ainda os seus candidatos. Questionado sobre o desempenho de Evandro Leitão (PT), com 9% de intenções de votos, segundo pesquisa Datafolha encomendada pelo O POVO, o petista relembrou sua campanha em 2022, quando cresceu rapidamente e venceu no primeiro turno. "Eu lembro que em 2022, já em julho, eu fui lançado como candidato a governador e eu tinha 4%. E nós ganhamos a eleição no primeiro turno. O que isso quer dizer? Quer dizer que a população não está ainda envolvida no processo eleitoral, não está ainda escolhendo os seus candidatos", afirmou nesta sexta-feira, 28, em coletiva no Centro de Eventos, onde participou de solenidade do prêmio Escola Nota Dez. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na disputa pela Palácio da Abolição, Elmano terminou com 53% dos votos válidos, à frente de Capitão Wagner (União), que hoje lidera a corrida para prefeito de Fortaleza com 33%, de acordo com o Datafolha, e em 2022, para governador, teve 31,72%. Roberto Cláudio (PDT), ex-prefeito da capital, teve 14,14%.

"Quando chegar a eleição, vamos deixar a população conhecer os seus candidatos, conhecer a sua história, qual é o projeto político que essa pessoa representa, quais são as propostas. Aí, sim, as pesquisas vão ter um papel mais importante. Porque vai ser o começo de fato da avaliação do eleitor com os candidatos efetivamente apresentados", disse.

Pesquisa Datafolha: ‘cenário embolado’ em Fortaleza, diz diretora do instituto Evandro tecnicamente empatado com Sarto, André, Célio e Girão Evandro, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), pré-candidato apoiado por Elmano e outros nomes, como o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e o líder do Governo Lula, o deputado federal José Guimarães (PT), aparece com 9% das intenções de voto. Com a margem de erro em quatro pontos percentuais, para mais e para menos, Leitão está tecnicamente empatado com José Sarto (PDT), que tem 16%, André Fernandes (PL), com 12%, Célio Studart (PSD), com 8%, e Eduardo Girão (Novo), com 5%. O pré-candidato petista foi na mesma linha de Elmano e destacou que a campanha ainda não começou. Evandro se mostrou confiante e afirmou que quando a população conhecer o suas propostas, irá mostrar apoio ao seu projeto. "O que fica claro é que Fortaleza não quer esse modelo de gestão que está aí hoje, quer mudança. E também não quer aqueles que representam o desastre que tivemos com Bolsonaro na Presidência", disse.