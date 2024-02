Condenada por chamar Capitão Wagner de "frouxo", secretária de Sarto grava vídeo e se retrata

“Conforme se extrai dos autos, o cerne da questão se encontra no vídeo anexado aos autos, publicado pela promovida em 27/10/2020, no qual esta alega que o autor se aposentou com 32 anos, que recebe salário mensal de R$ 190.000,00 e que teria votado contra a prorrogação do auxílio emergencial, se referindo ao autor como 'frouxo', de modo que o referido vídeo, segundo a parte autora, extrapolou os limites aceitáveis, atingindo sua imagem e honra de forma a causar-lhe imensurável prejuízo em sua vida pública e privada”, diz a sentença.

A secretária da Regional 4 de Fortaleza, Natália Rios (PDT), foi condenada pela Justiça cearense a se retratar por três vídeos que publicou em 2020 contra o então candidato à Prefeitura, Capitão Wagner (União Brasil). De acordo com documento do processo, em um dos conteúdos, ela o chamou de “frouxo”.

Ao reproduzir o vídeo da retratação de Natália, Wagner, que também é secretário da Saúde de Maracanaú, diz: “as retratações começam a vir, mas nunca saberemos de verdade o quão mal isso causou não só a minha família, mas para toda cidade de Fortaleza”.

Em seguida, Rios aparece mencionando três publicações com os títulos “Capitão Wagner quer acabar com órgão que pune policiais", "Capitão dá as costas aos mais pobres" e "O amigo do Capitão Wagner".

“Tidos pelo então candidato Capitão Wagner como ofensivos e destinados a ferir sua imagem, contra os quais entrou com ações judiciais que redundaram em indenização por danos morais e retratação, cumpri com a retratação judicial e, retirando tudo quanto dito, me retratar, esclarecendo que já cumpri com pagamento das indenizações", conta a secretária na postagem de retratação.

Procurada pelo O POVO, ela afirma que expôs "o que acontecia na época". Apesar disso, garante não se recordar do que se tratava e que precisaria resgatar documentos, pois tudo era "embasado em documentações". "Ele saiu me processando por qualquer coisa e por qualquer motivo. Então, precisei me retratar porque, assim, a Justiça definiu, mas era a verdade da época. Agora, ele achou que feriu a honra dele".

E seguiu: "Acho, inclusive, que ele me atribuiu muito valor. Inclusive, acho que ele continua me atribuindo muito valor, porque ele, com a esposa deputada federal. Ele, que é secretário da saúde de Maracanaú, que foi deputado federal e estadual, atribuir tanto relevância a mim. Eu agradeço até a deferência, porque eu acho que ele acaba me promovendo com tanta deferência", ironizou Natália.