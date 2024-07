Wagner minimiza padrinhos e cita 2022: "Estavam melhor avaliados e ganhei em Fortaleza"

Discurso "anti-padrinhos políticos" é utilizado por Capitão Wagner (União Brasil) desde as eleições de 2022 Crédito: SAMUEL SETUBAL/O POVO

O pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil) afirmou que “não está preocupado” com a influência de padrinhos políticos nas eleições para prefeito da capital cearense. Pesquisa elencando o nível de influência de lideranças políticas nas eleições deste ano foi divulgada pelo O POVO, nesta segunda-feira, 1º. Questionado sobre os resultados, Wagner - 1º colocado segundo a mesma sondagem, com 33% das intenções de voto - citou o pleito de 2022 para o Governo do Ceará, no qual ele foi derrotado ainda em primeiro turno pelo então candidato Elmano de Freitas (PT), apoiado pelo hoje ministro Camilo Santana (PT) e pelo presidente Lula (PT). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Segundo Wagner, o cenário era diferente, com os “padrinhos” melhor avaliados e a influência do eleitorado interiorano, com um "perfil diferente do de Fortaleza". Mesmo assim, relembra, ganhou na capital.

“[Nas eleições deste ano], não me preocupa. Com todos esses padrinhos na época, que estavam muito mais fortes e melhor avaliados, eu ganhei em Fortaleza. Fortaleza tem um perfil de votar muito mais pelo candidato do que pelo padrinho. Eu não me preocupo”, disse, respondendo sobre a influência de Camilo, em específico. O pré-candidato afirmou, no entanto, “estar trabalhando” para conquistar aliados, diferentes dos “padrinhos políticos". "Estou buscando alianças, e é preciso frisar que existe diferenças entre padrinho e aliado. Padrinho apresenta alguém que não tem projeto, que é desconhecido. Se você verificar na pesquisa, acho que 97% me conhece, patamar acima do prefeito Sarto”, disse. Comentário se refere também à pesquisa Datafolha, encomendada pelo O POVO. Nela, Wagner, que é ex-deputado e presidente do União Brasil Ceará, assume o topo da lista dos nomes mais conhecidos, com um total de 97%. Em seguida, está o prefeito Sarto, que tentará a reeleição e obteve 96% nesse cenário.