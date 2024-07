Bate-boca: aliados de Elmano criticam Sarto por férias; pedetistas rebatem

Elmano de Freitas (PT) e José Sarto (PDT) em entrevistas no O POVO Crédito: Fco Fontenele/ O POVO

Em clima quente de pré-campanha, aliados do governador Elmano de Freitas (PT) usaram as redes sociais para criticar o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), que irá se ausentar do país por uma semana em período de férias. O deputado estadual e líder do PT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), De Assis Diniz (PT), disse que a população "não sentirá diferença" com ou sem o gestor. Via assessoria, a Prefeitura afirmou que não se manifestaria sobre as falas. "Fortaleza sem prefeito. Sarto está de férias, talvez já se preparando para 'tirar o time de campo'. Em meio a mais essa irresponsabilidade, a cidade continua sofrendo com lixo, buracos, infraestrutura e transporte público precários e sem saúde de qualidade. Com certeza, a população não sentirá muita diferença", escreveu o parlamentar petista. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Além de Sarto, o vice-prefeito Élcio Batista (PSDB) e o presidente da Câmara Municipal, Gardel Rolim (PDT) também viajaram para o exterior. A dupla fará intercâmbio na Colômbia sobre segurança pública. Com isso, Fernando Oliveira, procurador-geral do município, assume como prefeito até o próximo dia 12.

Romeu Aldigueri (PDT), líder do governo Elmano na Assembleia, também criticou Sarto. O parlamentar acusou o prefeito de abandonar a população e disse que, enquanto isso, o governador está em uma luta em prol da segurança pública. "Enquanto a sociedade ouve o chamado do governador Elmano para uma luta conjunta e nacional em prol da segurança pública, o prefeito de Fortaleza tira férias e toda a cúpula municipal se afasta. Isso é hora de abandonar a população? Ou estariam ensaiando sair da disputa em função da má avaliação?", declarou nas redes sociais. O também deputado estadual Guilherme Sampaio (PT) ironizou: "Cidade abandonada, mas quem sabe o procurador procure o prefeito que faltou nos últimos quatro anos".

Pedetistas rebatem Após as críticas, Gardel rebateu as declarações afirmando que De Assis e Aldigueri estão a postos para defender os interesses políticos do PT, mas não os interesses da população. O presidente da Câmara aproveitou para criticar a gestão estadual na segurança pública. "Os deputado De Assis e Romeu Aldigueri estão sempre a postos quando é para defender os interesses políticos eleitorais do grupo do PT. Mas quando se trata dos interesses da população, não se vê a mesma disposição. Por exemplo, a situação da violência no Ceará chegou até o ponto que se encontra hoje sem que esses dois tenham feito uma única crítica ao governador do PT, a quem eles servem", afirmou.

Os deputados estaduais Antônio Henrique (PDT) e Cláudio Pinho (PDT), aliados de Sarto, também rebateram os líderes da gestão de Elmano, citando "incontáveis viagens" do governador em jatos fretados. "Nunca vi os deputados De Assis e Romeu Aldigueri postarem nota nas redes sociais preocupados com as incontáveis viagens do governador Elmano com voos em jatos fretados sem agenda justificada. Desde que assumiu, Elmano passou mais tempo voando do que governando o Ceará", disse Antônio Henrique. Élcio Batista chamou os deputados ligados a Elmano de "diligentes" e criticou a reforma do plenário da Alece após o incêndio, declarando que o valor é quase o mesmo da requalificação de toda a Praia de Iracema na Capital. "Os deputados De Assis e Romeu Aldigueri são tão diligentes. Deveriam aproveitar o tempo livre para verificar os itens do contrato sem licitação da reforma do plenário da Alece, que vai custar R$ 23,7 milhões, quase o valor da requalificação de toda Praia de Iracema", afirmou.



Tréplica de aliados de Elmano O comentário de Élcio gerou uma tréplica de De Assis, dizendo que o tucano também abandonou Fortaleza e que seria desesperado por estar sendo deixado de lado pelo grupo aliado. Batista ainda não está confirmado como vice de Sarto nas eleições. "O vice de Fortaleza, famoso por passear com o nosso dinheiro, está irritado com as críticas. Será que é porque abandonou a cidade e foi curtir férias com o chefe, o Sarto? Entendo o desespero de estar sendo deixado de lado pelos próprios 'aliados'. Vá trabalhar, barão!", respondeu o petista.

Aldigueri disse que a crítica sobre a viagem de Sarto "doeu" e "bateu o desespero". O líder de Elmano sugeriu que as reações seriam sobre as últimas pesquisas, que, segundo ele, retratam o "fracasso" da gestão em Fortaleza. "Sugiro trabalharem mais e atacarem menos", disse.