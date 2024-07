Sarto tira férias e Fortaleza tem prefeito inédito; procurador assume

Com a ausência de Sarto, do vice-prefeito Élcio Batista e do presidente da Câmara Gardel Rolim, Fortaleza terá um prefeito inédito

No cargo de chefe do Executivo até o retorno do prefeito e do vice, Fernando Antônio Costa de Oliveira é procurador-geral do município de Fortaleza. Ele é bacharel em Direito e Especialista em Ordem Jurídica Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC).



Ao longo de sua carreira, foi secretário-chefe de gabinete da vice-governadoria do Estado do Ceará, procurador-geral do Ceará entre 2007 e 2010 durante o governo de Cid Gomes (PSB), diretor-adjunto operacional e procurador-chefe da Procuradoria da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), representante judicial da União no Estado e procurador-chefe substituto da União.



Fernando também foi procurador de carreira do município de Fortaleza, em exercício junto à Procuradoria Fiscal; consultor técnico jurídico da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em exercício junto à Consultoria Jurídica da Mesa Diretora; oficial de justiça do Estado do Ceará; e diretor-presidente da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor).



Com ele à frente da gestão da Capital, o subprocurador-geral Felipe Augusto Siqueira Costa irá assumir o cargo de procurador.