Wagner sobre pesquisa Datafolha: "Fortaleza não aceita mais apadrinhado"

Capitão Wagner reuniu aliados em nível nacional, como Ronaldo Caiado, ACM Neto e Antônio Rueda, e locais como Roberto Pessoa em evento do União Brasil de apoio a sua candidatura à Prefeitura de Fortaleza Crédito: SAMUEL SETUBAL/O POVO

Capitão Wagner (União Brasil), pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza que lidera as intenções de voto com 33% em pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 27, pelo O POVO, afirmou que a Capital cearense não aceita mais um candidato apadrinhado. Ele destacou "pé no chão" apesar de liderar sobre os demais pré-candidatos. Afirmou ainda que os respeita e irá trabalhar para consolidar o resultado. O presidente estadual do União Brasil reiterou ao O POVO que não comemora os números. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Pé no chão, respeito aos adversários e trabalhar cada vez mais para consolidar esse resultado e fazer diferente, acima de tudo. Acredito que Fortaleza não aceita mais esse modelo de escolha de um apadrinhado, porque o padrinho vai embora depois da eleição. Tenho deixado isso claro desde a eleição de 2022. Então, pé no chão, muita responsabilidade sem comemorar, sem euforia, até porque a gente está a três meses da eleição", disse nesta quinta-feira.