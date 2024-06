Três em cada quatro eleitores de Fortaleza estão interessados na eleição para prefeito

Três em cada quatro eleitores de Fortaleza, 74%, declararam ter interesse nas eleições para a Prefeitura em outubro deste ano, como mostra a pesquisa Datafolha divulgada pelo O POVO nesta quinta-feira, 27. Destes, 32% afirmaram ter grande interesse, 32% médio interesse e 9% declararam ter pequeno interesse na eleição para prefeito da capital cearense.

Já 25%, isto é, um quarto dos ouvidos pela pesquisa, disseram não ter nenhum interesse no processo de escolha do gestor de Fortaleza. 2% não opinaram. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais e para menos.

Em comparação com 2020, em pesquisa de outubro daquele ano, já com as candidaturas oficializadas e as propagandas sendo divulgadas, observa-se que as atuais taxas de interesse são próximas às daquela data.