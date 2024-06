Evandro alfineta Wagner em pesquisa: "Sempre começa na frente e termina atrás"

O pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza também afirmou que os números do Datafolha mostram que a população não quer a atual gestão e nem representantes do bolsonarismo

Pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), afirmou nesta quinta-feira, 27, que recebeu os números da pesquisa Datafolha encomendada pelo O POVO com "muita tranquilidade". O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) alfinetou o líder das intenções de voto, Capitão Wagner (União Brasil) dizendo que ele larga na frente, mas sempre termina atrás.

O petista também afirmou que os números mostram com clareza que a capital cearense não quer continuar com a gestão do prefeito José Sarto (PDT) e nem representantes do bolsonarismo.

Evandro pontua 9% das intenções de voto, ficando tecnicamente empatado com Sarto com 16%, André Fernandes (PL) com 12%, Célio Studart (PSD), com 8% e Eduardo Girão (Novo) com 5%.