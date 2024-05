MDB

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) é um partido político brasileiro, fundado em 1966. Em 1980, com o fim do bipartidarismo imposto pela ditadura militar, foi sucedido pelo PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro). Voltou ao nome original em 2017. Já foi representado pelos ex-presidentes Tancredo Neves, José Sarney, Itamar Franco e Michel Temer.