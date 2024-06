Glêdson: "Independente de 2º turno, Juazeiro tem dois lados bem definidos"

O gestor tenta quebrar a tradição de Juazeiro do Norte nunca ter reeleito prefeito. "A cidade está tendo a oportunidade de fazer sua avaliação e dizer se vai optar pelo segundo mandato". De acordo com ele, o outro lado da disputa é formado pela "união de todos os ex-prefeitos, de todas as demais consideradas lideranças que fazem política na cidade, como deputados estaduais e deputados federais".

"A gente vê um grande arco de alianças sendo formado e, com isso, independentemente de primeiro ou de segundo turno, eu acredito que a definição seria muito essa: de um lado o nosso projeto e, do outro, todos os outros opositores reunidos", relatou Glêdson ao O POVO nesta terça-feira, 11.

Pré-candidato à reeleição em Juazeiro do Norte , o prefeito Glêdson Bezerra (Podemos) analisa que a possibilidade de ter segundo turno no município não teria peso sobre as eleições deste ano. Segundo ele, a cidade "tem dois lados bem definidos" que desenha a corrida eleitoral.

"Eu não acredito que houvesse a possibilidade de reunião no segundo turno, porque desde o início do meu mandato tem sido assim", argumenta Glêdson. Questionado se a chance do pleito em dois momentos ampliaria a articulação para formação de aliança, ele reforçou: "Acredito que não ia mudar em nada a questão da composição política. Esses dois lados já estão definidos há bastante tempo".

Quanto a Juazeiro do Norte não ter atingindo a marca de 200 mil eleitores e, assim, ter o direito de realizar segundo turno, Glêdson afirmou ter ficado surpreso com o resultado devido à mobilização feita na cidade. "Pelo conjunto de todo esse esforço, para mim, foi uma surpresa a nossa cidade não ter alcançado essa marca. Porém, nos últimos dias, a gente percebeu que ela não seria alcançada, porque começou a fazer uma curva inversa".

"Como eu tenho dito desde sempre, eu esperava que a gente já atingisse, porque, assim, a gente passaria a figurar no rol dos maiores municípios do Brasil. O Juazeiro já está consolidado entre as 100 maiores cidades do Brasil, porém, passando a ter segundo turno seria fortalecida a democracia com maior participação popular e teria uma chancela ainda maior do eleitorado", considera Glêdson.