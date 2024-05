Após denúncias de funcionários fantasmas, Câmara de Juazeiro do Norte implanta ponto eletrônico

A Câmara Municipal do município de Juazeiro do Norte, distante 489,2 km de Fortaleza, passará a adotar o sistema de ponto eletrônico no prazo de 90 dias para servidores. A decisão atende recomendação do Ministério Público do Ceará (MPCE), após a denúncia da existência da funcionários "fantasmas". As informações são da Rádio O POVO CBN Cariri.

O presidente da Casa, o vereador Capitão Vieira (MDB), anunciou a medida nesta segunda-feira, 13, e destacou que o Poder Legislativo está aberto a ouvir e atender aos órgãos de controle como o MPCE. O novo modelo seguirá exemplos do Congresso Nacional e Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e valerá para servidores efetivos, secretários de gabinete, assessores parlamentares e outros.

"Mostrando todas as documentações necessárias, ouvimos também as recomendações do Ministério Público, foi instaurado o ponto eletrônico para todos os servidores da Câmara, os efetivos, coordenadores de apoio, coordenadores de manutenção, secretário do gabinete, também chefe de gabinete", afirmou o parlamentar.