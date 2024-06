Evandro almoça com vereadores, aliados e Ana Paula, cotada para vice

O pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), reuniu aliados para um almoço neste sábado, 8. O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) estava acompanhado 11 vereadores, de partidos aliados, PSD e PSB, bem como do próprio PT, no restaurante Zena.

Estiveram no almoço os vereadores Bruno Mesquita (PSD), Eudes Bringel (PSD), Adriana Almeida (PT), Dr. Vicente (PT), Júlio Brizzi (PT), Estrela Barros (PSD), Tia Francisca (PSD), Ronivaldo Maia (PSD), Cônsul do Povo (PSD) e Léo Couto (PSB). Também marcaram presença o deputado federal Yury do Paredão (MDB) e a estadual Juliana Lucena (PT).

"Aqui estamos com amigos e amigas, vereadores, lideranças, aqui podendo também conversar com as pessoas, discutir um futuro melhor para a nossa cidade", disse Evandro Leitão, em ritmo de pré-campanha.

O local é ponto de encontro de nomes do PDT, como o ex-candidato a presidente Ciro Gomes e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Em registro no final de dezembro, os dos estavam acompanhados do deputado federal André Figueiredo e do vereador Lúcio Bruno no local.