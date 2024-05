Cotada a vice de Evandro, Luisa Cela se diz "à disposição" da agenda política do PSB

Luisa Cela é cotada para ser vice de Evandro em Fortaleza Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

Após anúncio de saída da Secretaria de Cultura do Estado (Secult-CE), a titular Luisa Cela informou que está "à disposição" da agenda política do partido dela, o PSB. Filha da ex-governadora Izolda Cela, Luísa é cotada para assumir a vice na chapa do pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT). "Informo aos cearenses que, seguindo a orientação do meu partido e alinhada com o Governador Elmano, saio da Secretaria da Cultura do Ceará para ficar à disposição da agenda e do projeto político do qual faço parte", escreveu, em seu perfil nas redes sociais, nesta terça-feira, 28.