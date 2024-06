Guimarães rechaça problemas de alianças com ex-adversários: "Ninguém nasce PT"

FORTALEZA-CE, BRASIL, 05-01-2023: ose Guimarães. Visita do Ministro do Turismo Celso Sabino ao Ceará para assisnar contratos de mais de R$ 27 milhões em infraestrutura turística. (Foto: Aurélio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

Nas eleições para prefeitos e prefeitas em 2024, cada município do Ceará tem sua peculiaridade, inclusive com o PT apoiando ex-adversários, como Patrícia Aguiar (PSD) em Tauá ou tendo recém-filiados tidos até como bolsonaristas, como o caso de Ilo Neto, pré-candidato em Iguatu, filho do deputado estadual, Agenor Neto (MDB). Para o deputado federal e líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães, uma das principais lideranças petistas no Ceará, isso não será problema para o partido. Ao O POVO, ele destacou que o PT vive um momento promissor como nunca antes e deve potencializar seus interesses, inclusive com outros partidos, mas que estejam aliados a nível estadual. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "O PT não viveu em outros momentos no Ceará uma performance tão promissora como agora. Nós temos em torno de 90, 100 candidatos a prefeitos e prefeitas. E temos candidatos em todas as cidades polos. Você tem que potencializar as candidaturas petistas, que é a minha obrigação, e ao mesmo tempo fazermos alianças desde que elas estejam sintonizadas com a aliança que governa o Ceará", disse na última sexta-feira, 7.