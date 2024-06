Julinho diz que respeitará decisão caso o PT apoie Roberto Pessoa: "É o que nos resta"

O deputado estadual ainda aguarda a decisão da executiva nacional do partido sobre apoio ou não ao prefeito em Maracanaú

O deputado estadual Júlio César Filho (PT) afirmou nesta segunda-feira, 3, que ainda aguarda a decisão do PT Nacional se vai apoiar ou não candidatura à reeleição do prefeito de Maracanaú, 23,6 km de Fortaleza, Roberto Pessoa (União Brasil). Julinho, que ainda trabalha por uma candidatura própria, disse que respeitará a decisão caso venha a ser homologado o apoio.

"Olha, nós estamos defendendo uma candidatura própria do PT em Maracanaú. Nós defendemos um novo projeto. O projeto liderado pelo prefeito Roberto Pessoa já está completando 20 anos. O PT Municipal é um grupo aliado ao prefeito, inclusive com participação no governo", disse ao O POVO

