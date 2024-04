Iguatu: Ilo Neto tem filiação ao PT aprovada por executiva estadual

A executiva estadual do PT aprovou nesta quinta-feira, 21, a filiação de Ilo Neto à sigla. Ao todo foram 15 votos no total sendo 12 favoráveis a entrada, 2 contrários e uma abstenção.

Ele está deixando o PSB e é filho do deputado estadual Agenor Neto (MDB), contando com o apoio do governador Elmano de Freitas (PT) e do ministro Camilo Santana, dentre outras lideranças, para ser candidato ao cargo de prefeito em Iguatu.

O diretório municipal do PT no município, o mais populoso da região Centro-Sul do Ceará, lançou Sá Vilarouca como pré-candidato do partido à Prefeitura, gerando um impasse na localidade.