Domingos Filho diz que entrada do PSD no governo Elmano influenciou saída da Prefeitura

“Tomamos essa medida ao tempo que essas conversas começaram a se alargar para o nosso partido ser convidado como foi pelo governador Elmano para chamar o Célio Studart para isso aí (secretaria de proteção animal)”, disse no episódio 249 do podcast Jogo Político , do O POVO .

“Quem se preocupa em olhar um pouquinho do meu histórico político não pode registrar qualquer medida de fragilidade ou dubiedade, então eu achei por bem, aí sim, entregar os cargos já que o prefeito não tomou nenhuma medida”, declarou o ex-vice-governador.



De acordo com Domingos, o partido fez a aliança com o governo estadual do qual foi adversário nas eleições de 2022. Ele ressaltou os acenos, partindo do ministro Camilo Santana (PT) e do senador Cid Gomes (PDT), para recompor a antiga coalizão. Ele também disse que tendo cargos na Prefeitura, poderia passar a ideia de que o PSD poderia apoiar a reeleição de Sarto, disposição que não existe na legenda.

“Nós estamos aliados no ponto de vista de gestão. Entramos no Governo do Estado que nós não votamos e fomos chamados a isso. E aí vamos ficar com outros cargos aqui (na Prefeitura de Fortaleza) e passando na cabeça do gestor (Sarto), que já anunciou que é candidato à reeleição, talvez a impressão que com isso condicionasse um apoio nosso a ele?”, declarou.

Domingos Filho reclamou do tratamento dado ao PSD durante a gestão de Sarto. De acordo com ele, a falta de atenção pessoal a políticos afastou o partido da Prefeitura. ”No ponto de vista da atenção pessoal para receber deputados, receber a mim como presidente do partido ser chamado para discutir políticas públicas jamais. Essas coisas começaram a afastar”, disse.