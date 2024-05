PT oficializa apoio a Patrícia Aguiar em Tauá; oposição esperava apoio de Elmano

O Partido dos Trabalhadores firmou apoio à campanha de reeleição da atual prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar (PSD). A decisão foi selada neste sábado, 11, durante plenária do partido na cidade, com a presença do líder do PT na Câmara, José Guimarães, e do presidente estadual da sigla, Antônio Filho, o Conin.

Em 2020, o PT não apoiou Patrícia. No anúncio para este ano, no entanto, foi celebrada a retomada de uma “união histórica” da prefeita com o Partido dos Trabalhadores. “Foi passando um filme em minha cabeça de tantos momentos que passamos, inclusive a vinda de Lula três vezes a Tauá”, chegou a afirmar a gestora.

Escolha petista entra em choque com expectativas da oposição, que, apesar de não esperar um apoio do PT, em específico, citava uma possível colaboração do governador Elmano de Freitas (PT), em resposta à atuação de partidos da frente opositora na campanha do petista, em 2022. Na disputa, Elmano venceu em Tauá, quando a base da prefeita atual apoiava a candidatura de Roberto Cláudio (PDT), cujo vice era Domingos Filho (PSD), marido de Patrícia.