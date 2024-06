Petistas apostam em Luisa Cela como vice de Evandro e elogiam: "Apta a voos mais altos"

Com o nome de Luisa Cela (PSB), secretária da Cultura do Estado do Ceará (Secult), cada vez mais forte para ser a vice de Evandro Leitão (PT), presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) em uma chapa para à Prefeitura de Fortaleza, nomes do PT teceram elogios a ela.

O deputado estadual e presidente do PT em Fortaleza, Guilherme Sampaio relembrou o seu tempo à frente da Secult entre 2015 e 2016, afirmando que Luisa deu continuidade ao seu trabalho. Ele também destacou qualidades da ainda secretária, que vai ficar no cargo até o dia 5 de junho, data limite para se desincompatibilizar e concorrer nas eleições de outubro.

"Ela, apesar de jovem, já tem uma experiência de militância política bastante consolidada, tem a experiência de gestão e com toda certeza está apta a voos mais altos", disse ao O POVO nesta segunda-feira, 3.