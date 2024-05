Wagner crítica empréstimos das gestões Sarto e Elmano: "Arrumação"

O pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União), voltou a criticar o prefeito José Sarto (PDT) e o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). Desta vez, ele falou dos empréstimos bilionários solicitados pelos gestores.

Em vídeo publicado nas suas redes sociais, Wagner utiliza reportagem do O POVO em que cita cada financiamento da Prefeitura e do Governo estadual, com valores, origem e destinação dos recursos, bem como a situação das contas públicas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Capitão chegou a taxar os empréstimos do prefeito e governador como "arrumação" e apontou a baixa aplicação de recursos públicos como "falta de dinheiro". Sarto já solicitou R$ 2,835 bilhões e Elmano R$ 4,617 bilhões.