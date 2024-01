Filho de ex-prefeito, Davi de Raimundão se lança pré-candidato em Juazeiro do Norte

O filho do ex-prefeito Raimundão, Davi de Raimundão (MDB), lançou sua pré-candidatura à Prefeitura de Juazeiro do Norte para o pleito de 2024. O político atualmente é deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e disputará o comando da cidade do Cariri com o atual prefeito Glêdson Bezerra (Podemos), o atual vice, Giovanni Sampaio (PSB), dentre outros possíveis nomes ainda a serem confirmados.

Em 2020, Davi concorreu a vice-prefeito de Juazeiro, na chapa do suplente de deputado federal e assessor especial do governador Elmano de Freitas (PT), Nelinho Freitas. Ambos foram derrotados por Glêdson Bezerra, que visa a reeleição em 2024.

O pai, Raimundo Macêdo (Raimundão), foi eleito prefeito de Juazeiro no período de 2005 a 2008, estando no poder novamente de 2013-2016. Para esse segundo mandato, pediu renúncia do cargo de deputado federal, que deveria exercer de 2011 a 2015. Político, que também é médico, ainda foi deputado estadual em quatro ocasiões.