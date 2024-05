Juiz arquiva representação contra Fernando Santana por propaganda antecipada

O pré-candidato à Prefeitura de Juazeiro do Norte havia sido alvo de ação do Ministério Público eleitoral por postagens com expressões como "vamos juntos". Justiça julgou improcedente

Crédito: Junior Pio/Assembleia Legislativa do Estado do Ceará

A ação pediu que os tribunais eleitorais analisassem postagens e compartilhamentos feitos por Fernando Santana em seu perfil pessoal na rede social do Instagram, em que eram usadas expressões como "vamos juntos nessa", "tamo junto, meu prefeito", "a promessa é ele", dentre outras que denotariam a prática de propaganda extemporânea por parte do pré-candidato.

Propaganda eleitoral só é permitida por lei após o dia 16 de agosto, cerca de um mês e meio antes do primeiro turno das eleições municipais. A representação foi recebida pela Justiça Eleitoral em Juazeiro do Norte no dia 17 de abril.

Pré-candidatura de Fernando Santana

O PT lançou a pré-candidatura de Fernando Santana à Prefeitura de Juazeiro do Norte no final de março. O evento também apresentou outras 22 pré-candidaturas - entre postulantes a prefeito e vice - em cidades da região do Cariri de olho nas eleições de outubro.

Fernando Santana enfrentará, entre outros nomes, Glêdson Bezerra (Podemos), que tentará quebrar a tradição e se tornar o primeiro prefeito reeleito na Terra do Padre Cícero. “Desde 2016 eu era chamado pelo partido para colocar meu nome como pré-candidato e acho que agora é o momento oportuno”, disse Santana.

Fernando Santana x Glêdson Bezerra

Em março, a casa do prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra, principal adversário de Fernando Santana na disputa eleitoral, foi alvo de busca e apreensão do Ministério Público do Ceará (MPCE), com apoio de Polícia Civil e Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD).



A operação investiga possíveis crimes de corrupção, fraude em licitações, falsidade ideológica e associação criminosa.



Glêdson definiu a ação do MPCE como "politicagem" e afirmou que nomes políticos ligados à oposição teriam conhecimento sobre uma operação policial para "manchar" a imagem dele diante das eleições deste ano.