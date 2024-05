Eleições 2024: Fernando Santana anuncia apoio do empresário Gilmar Bender, ex-aliado de Glêdson

Pré-candidato do PT a prefeito de Juazeiro do Norte, o deputado estadual Fernando Santana anunciou apoio do empresário Gilmar Bender. "Em nossa caminhada estamos construindo um projeto para Juazeiro, ouvindo as pessoas e, hoje, com muita honra, recebemos o grupo do Gilmar Bender", compartilhou o postulante nesta segunda-feira, 6.

Além do pré-candidato e do empresário, o encontro reuniu o ministro da Educação, Camilo Santana (PT); o vice-prefeito de Juazeiro do Norte, Giovanni Sampaio (PSB); o presidente do Republicanos Ceará, ex-senador Chiquinho Feitosa; a filha do empresário, Bruna Brender; e o ex-vereador de Juazeiro Diogo Machado.

"União por um Juazeiro cada vez mais progressista, buscando alinhamento com o governo do presidente Lula, do nosso senador e ministro Camilo, e do governador Elmano de Freitas. Tenho demonstrado que Juazeiro precisa avançar com agilidade, coragem para trabalhar, ação, humildade e muito diálogo", pontuou Fernando.