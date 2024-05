Augusta diz que PT busca consenso em escolha de pré-candidatos no interior

Decisões internas do partido enfrentam impasses em algumas cidades, com divergências entre os diretórios municipais e o estadual

A atual secretária de Articulação Política do Ceará, a senadora Augusta Brito (PT) afirmou que o PT está trabalhando para alcançar um consenso quanto às disputas de pré-candidaturas no interior do estado. No pleito de 2024, decisões internas do partido enfrentam impasses em algumas cidades, com divergências entre os diretórios municipais e o estadual.

Questionada em específico sobre Maracanaú e Tauá, Augusta afirmou que tudo vai se construir visando um consenso, “não só nestas duas cidades, mas em todas as outras.”

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Consenso do PT, dos partidos aliados, da base do Governo. Nosso papel é tentar o máximo de consenso e viabilidades do maior número de candidaturas que possam ser fortalecidas através da nossa base do Governo e dos partidos aliados”, afirmou.