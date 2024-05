Camilo sobre Izolda ser candidata em Sobral: "Se depender de mim, ela fica no Ministério"

Ministro diverge dos irmãos Ivo e Cid sobre ex-governadora deixar cargo de número 2 do MEC para ser candidata em Sobral

Izolda Cela (PSB) comentou, ao ver o jornalista João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília: "Manchete dele que me deu trabalho, olha", afirmou no evento "Juros por Educação", parceria entre Itaú, Valor Econômico e Todos Pela Educação, na manhã desta terça-feira, 7.

A ex-governadora se referia à informação em primeira mão, em 16 de abril, de que ela pretende se desincompatibilizar da secretária-executiva do Minstério da Educação para ficar disponível para ser candidata a prefeita de Sobral.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Por que deu trabalho, secretária?", indagou o repórter, surpreso. "Ora por quê", disse Izolda, relatando o burburinho sobre ela sair ou não do segundo cargo mais importante do Ministério da Educação. Foi então que atalhou a conversa o ministro Camilo Santana (PT): "Já vou dar um furo para você".