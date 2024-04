Eleições: Iguatu vive impasse entre nomes da base do governo estadual

Ilo Neto e seu pai, o deputado estadual Agenor Neto (MDB) Crédito: Reprodução/Instagram @iloneto

As movimentações internas e dos bastidores dos partidos estão a todo o vapor nos municípios cearenses. Na cidade de Iguatu, mais populosa da região Centro-Sul, há um impasse entre uma candidatura do PT e uma da base aliada do governo estadual. Na sigla petista foi lançada a pré-candidatura de Dr. Sá Vilarouca, com apoio da deputada federal e pré-candidata em Fortaleza, Luizianne Lins. Porém, há um interesse do governador Elmano de Freitas (PT) e do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), de filiarem Ilo Neto (PSB) para ser o nome do Palácio da Abolição em Iguatu.

"Obviamente tamo somando apoio do PSB, Podemos, tentando somar forças com o União Brasil, tentando com o PT. Aí vamo tentar costurar uma grande aliança para de fato ganhar a eleição em Iguatu, qualquer que seja o nome", disse. Marcos Sobreira, porém, descartou qualquer possibilidade de se unir com Ilo Neto. Segundo o deputado não é algo pessoal, mas por não concordar sobre como o pai dele, Agenor, administrou Iguatu. "Foram anos de truculência, prepotência e arrogância", acusa. Elmano compromissado com Ilo De acordo com o deputado estadual De Assis Diniz (PT) líder do bloco PT/PCdoB/PSD/PSDB/Cidadania na Alece, Elmano de Freitas firmou um compromisso com Ilo Neto para ser candidato a prefeito em Iguatu.